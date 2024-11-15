Ünlü işletmeci İzzet Çapa’dan korkutan haber! Hastane odasından paylaştı

Ünlü işletmeci İzzet Çapa, kalp krizi geçirdi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Çapa, hastanede tedavide olduğunu söyledi.

Tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Çapa, "Bir yerden sonra yavaşlamak gerekiyormuş galiba… Ben bunu acı bir tecrübeyle, bir kalp krizi ile öğrendim… Vücudumun verdiği sinyalleri dinlemediğim için gözümü hastanede açtım… Kardeşlerim Bartu ve Ecem’in zamanında müdahalesiyle kazasız belasız atlattım… Şimdi hastanede dinleniyorum… Yılmaz, Ecem, Zeynep ve Bartu bebek gibi bakıyorlar bana… Çok daha iyi olacağım… Merak eden tüm dostlara selam olsun…" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Ünlü işletmeciye sosyal medya hesaplarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

İzzet Çapa, ikinci paylaşımında ise sitem dolu ifadeler kullandı. "Zor zamanları unuturum, düştüğümde kim ittiyse belki affeder, onu bile unuturum. Ama vefa duyduğum insanları unutmam, duymadığım insanları da öyle" diyen Çapa, şunları yazdı:

"Zora düştüm atlattım… Dara düştüm atlattım… Bir başıma kaldım, atlattım… Evim üstüme yıkıldı, atlattım… Boğazıma düğüm ettiğiniz ne varsa, atlattım… Dostumun düşmanlığını da atlatacağım hiç endişeniz olmasın… Zor zamanları unuturum, düştüğümde kim ittiyse belki affeder onu bile unuturum… Ama vefa duyduğum insanları unutmam, duymadığım insanları da öyle… Kim oradaydı kim değildi, kimin düşünmesi bile yetti, kimin aklına bile gelmedi, unutmam... Zor zamanda olmayanın telafisi yok bende… Sırası var, acelesi yok…"