Ünlü isme 'tecavüz ve cinsel saldırı' soruşturması

Kaynak: AA
Ünlü isme 'tecavüz ve cinsel saldırı' soruşturması

ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Smokey Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Los Angeles yetkilileri, Robinson'un yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını iddia eden 4 eski temizlik görevlisinin mahkemeye başvurması üzerine harekete geçti.

Yetkililer, Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ünlü sanatçı hakkındaki suçlamaların "aktif olarak soruşturduğu" açıklandı.

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Öte yandan 85 yaşındaki sanatçının avukatı iddiaları reddetti. Avukat, "Mahkemenin Robinson'un yanlış bir şey yapmadığına dair bir karar verileceğinden eminim." dedi.

4 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Robinson'un dört eski temizlik görevlisi, sanatçının yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradıkları iddiasıyla ay başında dava açmıştı.

Dört kadın, 2007-2024 yılları arasında uğradıkları saldırılar nedeniyle en az 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

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