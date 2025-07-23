Ünlü ismin avukatına belgeli kumpas suçlaması! Ertuğrul Özkök'e gazetecilik dersi vermişti... 125 gün sonra aldığı talimatla suskunluğunu bozdu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB operasyonunda tutuklanıp ardından hemen serbest bırakılan AKP’den ihaleleri olan Serdar Haydanlı’nın bizzat İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un imzasıyla, Cumhuriyet’in 100’ncü Yıl Kutlamalarında Haydanlı’nın şirketinin görevlendirildiğini gösteren resmi bir yazıyı aktarmıştı. 125 gün boyunca bu konu hakkında suskunluğunu koruyan eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, bazı belgeleri göndererek, “Sayın Altun’un isteği üzerine arıyorum. Kendisi şu an yurtdışında ve ‘Özellikle’ bir konuda sizi bilgilendirmemi istedi” dedi. Özkök’ün haberine ise Tunç’tan, “yine bir manipülasyona imza atmışsınız. Bu, gazetecilik değildir” tepkisi gelmişti. CHP’li vekil Murat Emir ise Tunç’a “Sezgin Tunç, o belgeleri siz paylaştınız, şimdi çıkıp “yargıyla ilgisi yok” diyemezsiniz! Ortada iddia değil, belgelenmiş bir kumpas var!” yanıtını verdi.

İTİRAFÇININ ŞİRKETİ FAHRETTİN ALTUN’UN İMZASIYLA GÖREVLENDİRİLMİŞ

İBB operasyonunda tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan iş insanı Serdar Haydanlı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bizzat İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un imzasıyla, Cumhuriyet’in 100’ncü Yıl Kutlamalarında Haydanlı’nın şirketinin görevlendirildiğini gösteren resmi bir yazıyı paylaşmıştı.

ALTUN’UN AVUKATI 125 GÜN SONRAS SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Eski İletişim Başkanı Altun, 19 Mart’tan bugüne geçen 125 gün boyunca bu konu hakkında suskunluğa gömülmüştü. Dün avukatı aracılığıyla ilk defa Altun, gazeteci Ertuğrul Özkök ile iletişime geçti. Eski, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, avukatı aracılığıyla bazı belgeleri Özkök’e gönderdi.

TUNÇ: EVET O YAZI YAZILDI

“Sayın Altun’un isteği üzerine arıyorum. Kendisi şu an yurtdışında ve ‘Özellikle’ bir konuda sizi bilgilendirmemi istedi” diyen Altun’un avukatı Sezgin Tunç, çarpıcı ifadelerde bulundu. Tunç Özel’in paylaştığı o yazıyı resmen doğruladığını Özkök söyledi. Tunç, Özkök’e şunları aktardı:

“Evet o yazı yazıldı. Ama sanki sadece Serdar Haydanlı’ya böyle bir yazı yazılmış gibi bir izlenim yaratıldı. Sayın Başkan 100’ncü Yıl kutlamaları dolayısıyla çok sayıda şirket için aynı türde “Görevlendirme” yazısı yazdı. İsterseniz bu yazıların örneklerini size gönderebilirim. Yani o özel bir işbirliği için değil, Devlet kurumlarının 100’cü Yıl çalışmalarında kimlerle işbirliği yapılacağını gösteren genel bir yazıydı.”

Özkök 12 yazının görüntülerini Tunç’un gönderdiğini söylerken, “Açıklama için neden 125 gün beklediniz” sorusunu yöneltti. Tunç, “Yürümekte olan bir soruşturma söz konusuydu o nedenle bir açıklama yapmamayı uygun gördük” yanıtını verdi.

ÖZKÖK: CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI LEHİNE BELGE SUNUYOR

Özkök ise Tunç açıklamalarını “Ancak Fahrettin Altun’un doğruladığı belge şunu ortaya koyuyor: Devlet ilk defa İmamoğlu hakkında itirafçı olan iş insanlarının şirketlerine geçmişte birçok resmi kurumun da çok sayıda ihale verdiğini itiraf ediyor. Altun’un gönderdiği yazılarda bu şirketlerin adlarının üzeri örtülmüş. Bence onların da açıklanmasında yarar var. Belki aralarından başka bazıları da şu an “İtirafçıya” dönmüş durumdadır. Devlet bizzat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı eliyle “Bu adamlara biz de ihale verdik” diyerek İmamoğlu ve tüm CHP’li belediye başkanları lehine belge sunuyor. Hatta biraz ileri bir yorumla, Devlet bugün itibariyle bu soruşturmalara İmamoğlu ve arkadaşları lehine “Müdahil” oldu bile diyebiliriz” yorumunu yaptı.

TUNÇ’TAN ÖZKÖK’ÜN HABERİNE: YİNE BİR MANİPÜLASYONA İMZA ATMIŞSINIZ

Tunç ise Özkök’ün haberine X hesabından ateş püskürerek, şu öne çıkan açıklamayı yaptı:

“Ertuğrul Özkök, yine bir manipülasyona imza atmışsınız. Bu, gazetecilik değildir. Daha önce bir iddia ortaya attınız. Hiçbir teyit mekanizmasını işletmediniz. Kulaktan dolma söylentilerle müvekkilim Fahrettin Altun’u itham ettiniz.”

MURAT EMİR: ORTADA HUKUK DEĞİL SİYASİ TETİKÇİLİK VARDIR!

Tunç’un tepkisine ise CHP’li vekil Murat Emir’den de tepki geldi. Emir, “Sezgin Tunç, o belgeleri siz paylaştınız, şimdi çıkıp “yargıyla ilgisi yok” diyemezsiniz! Ortada iddia değil, belgelenmiş bir kumpas var! 388 ihalenin 300’ünü AKP’li belediyelerden alanlar sadece CHP’li başkanlara karşı konuşuyorsa, ortada hukuk değil siyasi tetikçilik vardır! Serdar Haydanlı’nın bir telefonla nasıl serbest bırakıldığını Genel Başkanımız Özgür Özel anlattı ve siz susarak onayladınız!” ifadelerini kullandı.

Sezgin Tunç, o belgeleri siz paylaştınız, şimdi çıkıp “yargıyla ilgisi yok” diyemezsiniz!



Ortada iddia değil, belgelenmiş bir kumpas var!



19 Mart darbesiyle Ekrem İmamoğlu'na ve yol arkadaşlarımıza operasyon çeken iktidarın, şimdi "itirafçı" diye sahaya sürdüğü isimler,… https://t.co/hHjeWf9Dpx pic.twitter.com/0GNUfYjF6Z — Murat Emir (@muratemirchp) July 23, 2025

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, açıklamasında, “Serdar Haydanlı, gizliliği yok, şubeden serbest. Sabah Gazetesinin bu haberine göre İBB’nin tüm algı operasyonlarını yapan kişi. ‘İBB algı operasyonlarını yapıyordu. Kim bu Serdar Haydanlı, her taşın altından çıkan isim. 4,5 G. Şubeden serbest. ‘Ekrem İmamoğlu soruşturmasında adı geçen kim bu Serdar Haydanlı?’ Bu arkadaşı Ekrem Bey tanımıyor. Biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız tanıyor. İletişim Başkanımız tanıyor. Çünkü bir tek ona muafiyet veriyor ‘Türkiye Yüzyılı’nı anlatsın diye. Kamu İhale Mevzuatı’na tabii olmadan, vergi muafiyetleri ile, ışık hızıyla, ‘Türkiye Yüzyılı’ anlatacağız. İletişim Başkanlığı kimi ilan ederse ona imkan var. O da bir tek bunu, o da bir tek 4,5G’yi, o da bir tek bu arkadaşı muaf tutmuş. O arkadaş da bir tek bu arkadaş. Sabah 06.00’da evden alınıp herkes gibi şubeden serbest bırakılmış.” demişti.