Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga Twitter hesabını sildi

Elon Musk’ın satın almasından sonra markalar; hem kullanıcı hem de reklam veren olarak Twitter’la ilgili endişe içinde. General Motors ve Dyson da dahil olmak üzere büyük şirketler, reklam kampanyalarını askıya aldı. Gigi Hadid gibi ünlü isimler hesaplarını sildi.

Twitter’ın moda endüstrisi için önemi son yıllarda giderek azalıyor. Instagram, Tiktok gibi görsel uygulamalar modanın ruhuna daha uygun. Ancak Balenciaga Instagram’da da yok. Daha doğrusu, markanın 14.3 milyon takipçili hesabında hiç paylaşım yok.

Demna Gvasalia: Sıkıcı ve bağımlılık yaratıyor

Geçen yıl Temmuz ayında Instagrm hesabındaki bütün paylaşımlarını silen markanın bu kararının arkadasında kreatif direktör Demna Gvasalia’nın etkisi var. 2015’te göre geldiğinden beri markayı sürekli dönüştüren genç Gürcü tasarımcı, Vogue Britanya’ya verdiği bir röportajda, sosyal medyayı ‘sıkıcı‘ bulduğunu söylemişti: “Bazıları tehlikeli derecede bağımlılık yapıyor, ayrıca çok manipülatif. Topluma daha az zarar verecek şekilde kullanmak için yeni yollar bulmalıyız.”