14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga Twitter hesabını sildi

Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga Twitter hesabını sildi

Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga Twitter hesabını silerek platformdan ayrıldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 21:41
Takip Et

Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga Twitter hesabını sildi

Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga Twitter hesabını sildi
+
Aa
-

Elon Musk’ın satın almasından sonra markalar; hem kullanıcı hem de reklam veren olarak Twitter’la ilgili endişe içinde. General Motors ve Dyson da dahil olmak üzere büyük şirketler, reklam kampanyalarını askıya aldı. Gigi Hadid gibi ünlü isimler hesaplarını sildi.

Twitter’ın moda endüstrisi için önemi son yıllarda giderek azalıyor. Instagram, Tiktok gibi görsel uygulamalar modanın ruhuna daha uygun. Ancak Balenciaga Instagram’da da yok. Daha doğrusu, markanın 14.3 milyon takipçili hesabında hiç paylaşım yok.

Demna Gvasalia: Sıkıcı ve bağımlılık yaratıyor

Geçen yıl Temmuz ayında Instagrm hesabındaki bütün paylaşımlarını silen markanın bu kararının arkadasında kreatif direktör Demna Gvasalia’nın etkisi var. 2015’te göre geldiğinden beri markayı sürekli dönüştüren genç Gürcü tasarımcı, Vogue Britanya’ya verdiği bir röportajda, sosyal medyayı ‘sıkıcı‘ bulduğunu söylemişti: “Bazıları tehlikeli derecede bağımlılık yapıyor, ayrıca çok manipülatif. Topluma daha az zarar verecek şekilde kullanmak için yeni yollar bulmalıyız.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
1
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
2
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
3
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
﻿Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
4
﻿Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
﻿Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
5
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
﻿New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
6
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
﻿Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
7
﻿Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
﻿Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
﻿Roma'da yıldızlar geçidi: Dünyanın en ünlü futbol yıldızları barış için oynadı
﻿Roma'da yıldızlar geçidi: Dünyanın en ünlü futbol yıldızları barış için oynadı
﻿Roma'da yıldızlar geçidi: Dünyanın en ünlü futbol yıldızları barış için oynadı
﻿Sergio Ramos: Hayal kırıklığı
﻿Sergio Ramos: Hayal kırıklığı
﻿Sergio Ramos: Hayal kırıklığı
﻿Almanya Gazprom'un eski yan kuruluşunu kamulaştırdı
﻿Almanya Gazprom'un eski yan kuruluşunu kamulaştırdı
﻿Almanya Gazprom'un eski yan kuruluşunu kamulaştırdı
﻿Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta sonuçları: Eyüpspor koptu gidiyor
﻿Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta sonuçları: Eyüpspor koptu gidiyor
﻿Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta sonuçları: Eyüpspor koptu gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.