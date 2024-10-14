Ünlü İtalyan ressam tablolarını yorumlayan Adıyamanlılar sanat eleştirmenlerini kıskandırdı

Adıyaman İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “İtalyan Ressamlar Adıyaman’da” sergisinin açılışı için tören düzenlendi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta çok sayıda davetli hazır bulundu.

"BU ADAM ÇOK ÜZÜNTÜ GÖRÜP RESMİNİ ÇİZMİŞ"

Sergiyi gezen Adıyamanlılar, İtalyan ressamların eserlerini hayranlıkla izlerken, yorumlarda bulundular. Adıyamanlı dayıların bazı ilginç yorumları, ziyaretçileri de gülümsetti. Eserleri inceleyen Adıyamanlı bir vatandaş, "Bu eser el yapımı kim yaptıysa usta aydın kişiymiş, bu adam çok üzüntü görüp resmini çizmiş" yorumunda bulundu.

"LİMON BİR TATTIR, YEMEKLERDE KULLANILIR"

Başka bir Adıyamanlı ise "Resim çok şahane, bu resmi yapan ellere Allah sağlık versin" dedi.

Limon konseptli bir tabloyu değerlendiren ziyaretçi ise "Limon bir tattır, yemeklerde kullanılır insanlara yarar, faydalı eserdir" yorumunda bulundu.