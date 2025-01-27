Ünlü İtalyan şefin oğlu 5 yerinden bıçaklandı. İtalya polisi devreye girdi. Kadıköy'de yaşandı

İstanbul'da kan donduran saldırı gerçekleşti. İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist (Viyonelsel çalan kişi) Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, ailesiyle birlikte Beyoğlu'nda oturuyordu. Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören Minguzzi 2 arkadaşıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy'daki bit pazarına gitti.

14 yaşındaki çocuk pazarda ilerlerken karşı gruptan bir kişi 'çok yakışıklısın' diye laf attı. Bu sırada çocuğun ters ters bakması üzerine Minguzzi "Pardon kardeşim" diyerek oralı bile olmayarak yoluna devam etti.

Şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek 'Ben nereden senin kardeşin oluyorum' diyerek Minguzzi'ye acımasızca saldırdı. Elindeki bıcağı defalarca çocuğa sokup sokup çıkardı. Yanındaki arkadaşı da yerde can çekişen çocuğun kafasına tekme attı. 2 saeldırgan kaçarak izlerini kaybettirdi.

CANİLER YAKALANDI

Pazarda bulunan bir kadın doktor ise çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Doktor aşırı derecede kan kaybeden çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kadın doktorun ilkyardımı sayesinde hayatta kalan Minguzzi, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve ameliyat edilen Minguzzi'ye 9 ünite kan verildi. Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

İstanbul polisi olaya karışan iki saldırganı yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki şüpheli tutuklandı. İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

AİLE PERİŞAN OLDU

Mattia Ahmet Minguzzi'nin anneannesi mimar Aynur Akıncılar "Olayın şokunu yaşıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra Maltepe'ye kaykay kaymaya gideceklerdi. Aslında sık sık oraya giderler ve biz de sürekli kendilerine eşlik ederdik. Çok üzgünüz. Torunum çok sakin, kimseye zararı olmayan pırıl pırıl bir çocuk. 1 yıl Malta'da kaldıktan sonra geçen yıl İstanbul'a dönmüşlerdi. 3 dil biliyor, çifte vatandaşlık sahibi. Olay yerinde torunuma müdahale eden kişiden Allah razı olsun. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

Baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, oğullarının uğradığı saldırının ardından hastaneye koştu. Yaşananları anlatan Andrea Minguzzi, "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor" dedi.