Ünlü İtalyan şefin oğlu vahşice katledilmişti! Tüyler ürperten organ bağışı açıklaması: Öyle bir yara almış ki...

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi ile ilgili üzücü bir detay daha ortaya çıktı. NTV'ye konuşan acılı baba, Mattia'nın organlarını bağışlamak istediğini ama ağır yara aldığı için bunun gerçekleşemediğini söyledi. Zanlıların en ağır cezayı alsa bile 10 sene içinde serbest kalma ihtimali var.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki pazarda bıçaklayarak öldürenler hakkında iddianame hazırlandı. 2 şüpheli için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.



Zanlılardan biri 16 diğeri 15 yaşında, 18 yaşından küçük oldukları için ağırlaştırılmış müebbetle yargılanamıyorlar. Ahmet'in ailesi de zanlıların en ağır cezayı almalarını ve indirimden faydalanmamalarını talep ediyor.

"AHMET ADINA BİR YASA YAPSINLAR"



Kanuna saygı duyduğunu belirten Baba Minguzzi, "Ahmet için herkes için bir eşik olsun. Biz Ahmet'i kurtamadık başka çocukları kurtarmak için ben elimde ne varsa yapacağım. Ahmet adına yeni bir yasa yapsınlar. Ama örnek olsun, örnek olsun gelecek için. Ahmet yok, malesef geri gelmeyecek." dedi.



Ahmet'in babası İtalyan şef Andre Minguzzi, iddianamede yer alan zanlıların, "bize laf attı" ifadelerinin de doğru olmadığını söylerken, "Haberlede duydum 'kavga çıktı' diyorlar, çatışma çıktı. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben sadece bir mahsun taraf görüyorum." ifadelerini kullandı.

"ORGANLARI BAĞIŞLANAMAZ HALDEYDİ"

Mattia Ahmet Minguzzi, yaralandıktan sonra 2 hafta hayatta kalma savaşı verdi. Beyin ölümü gerçekleştiğinde de ailesi başka hayatlara can olsun diye organlarını bağışladı ancak, organlar alınamadı..Çünkü 15 yaşındaki çocuk saldırıda çok yara aldı. Korneası bile enfeksiyon sebebiyle nakil edilemedi.



Organ bağışı yapmak istediklerini anlatan baba, "Zor karar oldu tabiki ama imzaladık kabul ettik. Çünkü Ahmet yaşasın. Ama malesef bu canavarlar o kadar zarar verdiler oğluma doktorları 'kullanamıyoruz' dediler. Başka bir şok oldu sonsuz bir acı." diye konuştu.

Aile, mezara bırakılan hediyeler ve mektuplar için de teşekkür etti.



Baba Andre Minguzzi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ahmet için konser vermek istiyor.