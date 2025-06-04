Ünlü kahve zincirinden okkalı zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü kahve zincirinden okkalı zam

Popüler kahve zincirlerinden Starbucks’ta küçük boy filtre kahvenin fiyatı 110 liraya yükselirken, kahve bazlı soğuk içeceklerin fiyatları 195 liraya kadar ulaştı.

Starbucks, 4 Haziran 2025 tarihinde içecek fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 oranında artırdı.

Yaz aylarında sıkça tercih edilen Refresha ve Frappuccino gibi soğuk içeceklerin fiyatları 195 liraya kadar çıkarken, yeni fiyat listesinde en ekonomik seçenek 60 lira ile Türk çayı oldu.

Küçük boy filtre kahve 110 lira olarak belirlenirken, espresso, Türk kahvesi ve çeşitli çaylar 60-95 lira arasında fiyatlarla sunuldu.

Karamel, Java Chip, Espresso ve Strawberries & Cream gibi kremalı, soğuk Frappuccino çeşitlerinin küçük boy fiyatları 185 liradan başlıyor, büyük boylarda ise 195 liraya kadar yükseliyor.

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