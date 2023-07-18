Ünlü Kalp Damar Cerrahı Prof. Bingür Sönmez isyan etti

“Değerli dostlarım,

Bu korsan firmalar iyice aşağılaştı ve en son 2 yıl önce kaydettiğim annemin resmini tanıtımlarına koydular. Hukuki yoldan veya dijital ortamda baş edemiyoruz. İmalatı yapan firma bir irtibat ofisi (call center) ile anlaşmış. Size böyle bir tanıtım gelirse lütfen sipariş verin. Ertesi gün çok kibar bir görevli sizi arayarak uzun uzun ürünü tanıtmak ve teslim adresi almak istiyor. Ödeme teslimatta diye ilave ediyor.

Dostlarımdan ricam; Lütfen sipariş verin ve ertesi gün arandığınız zaman önce dinleyip meşgul edin, sonra bu yaptıklarının etik olmadığını, ticari ahlaka uymadığını uygun bir dille izah edin. Bunları ancak böyle bir telefon bombardımanı ile susturabileceğiz.

Teşekkür ediyorum.”

Ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Sönmez söz konusu sahtekârları defalarca şikâyet ettiğini hiçbir sonuç alamadığına dikkat çekerken, sahtekarların sürekli firma ismi değiştirdiklerini ancak peşlerini asla bırakmayacağını açıkladı.