Ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

Kalp ve damar cerrahı, akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, İstanbul'da görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki odasında vefat etti.