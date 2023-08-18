Ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu

Kalp ve damar cerrahı, akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, sabah görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki mesaisine giderek hastalarıyla ilgilendikten sonra odasına geçti.
Ancak, mesai arkadaşları saat 11.30'dan itibaren 56 yaşındaki Prof. Dr. Orhan'dan haber alamayınca odasına gitti.
Odanın kilitli kapısının açılmasının ardından Orhan hareketsiz halde bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Gökçen Orhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Orhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.