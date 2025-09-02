Ünlü kanala sürpriz talip! TMSF satışa çıkardı… Herkesi ters köşeye yatırdı…

Televizyonculuk sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan ve halen Medyapım CEO’su olan Murat Saygı, Flash Haber TV’ye ilgi gösteren sürpriz isim olduğu iddia edildi.

TYT tarafından da satın alınacağı iddiaları medyada gündeme oturan Flash Haber TV’ye sürpriz bir isim daha talip oldu. TMSF’nin satışa çıkardığı Flash Haber TV, 17 Eylül’de saat 14.00’te Esentepe’deki binasında ihaleye çıkacak. Medyaradar’ın iddiasına göre; televizyonculuk sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan ve halen Medyapım CEO’su olan Murat Saygı, Flash Haber TV’ye ilgi gösteren isim oldu.

84 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV’yi 84 milyon liraya satışa çıkarmıştı. hale, 17 Eylül’de saat 14.00’te TMSF’nin Esentepe’deki binasında olacak.

EKİBİYLE İNCELEMELERDE BULUNDU

Medyaradar’ın iddiasına göre; televizyonculuk sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan ve halen Medyapım CEO’su olan Murat Saygı, Flash Haber TV’ye ilgi gösteren isim oldu. Kanal D Genel Müdürü olarak bir zamanlar görev yapan Saygın, TMSF ve kendi ekibiyle televizyon binasında incelemelerde bulundu.

murat-saygi-23232.jpg

MURAT SAYGI KİMDİR?

Türk medya sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Murat Saygın, iş hayatına bankacılık sektöründe başlayarak İktisat Bankası’nda yöneticilik görevini yürüttü. Ardından televizyonculuğa adım atan Saygı, Show TV’de bir süre görev yaptı. Uzun yıllar Kanal D’de çalışarak Genel Müdürlük yapan Saygı, kanalın birçok projesinde yer aldı. Kanal D’den ayrıldıktan sonra Medyapım’a geçen Saygı, günümüzde şirketin CEO’su olarak görevine devam ediyor.

