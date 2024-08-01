Ünlü kargo firmasının aracından kaçak Suriyeliler çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü kargo firmasının aracından kaçak Suriyeliler çıktı

Nevşehir'de Yurtiçi Kargo firmasına ait bir aracın içerisinde 2 kaçağın yakalanmasının ardından gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakların önlenmesi ve kaçakların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Kayseri’den hareket edecek Yurtiçi Kargo firmasına aitünll bir aracın içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve şahısların İstanbul'a gidecekleri bilgisi alındı.

Ekiplerce; Avanos ilçesine bağlı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda kargo aracı durdurularak yapılan kontrollerde araç içerisinde Suriye uyruklu A.B. ile V.S. yakalandı.

Gözaltına alınan araç sürücüsü E.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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