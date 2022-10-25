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Uğur Akkuş'un eski karısının paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Son olarak Ebru Şallı'nın, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğünü yalanlaması sonrası görgü şahidi olduğunu iddia eden bir kişi açıklama yapmıştı. Ebru Şallı bunun üzerine 2'inci bir açıklama yapınca, Uğur Akkuş'un eski karısı Gonca Derin'den ise bomba gibi bir gönderme geldi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 18:05
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Ünlü karı kocanın günlerdir süren şiddet iddialarına üçüncü bir isim daha karıştı

Uğur Akkuş'un eski karısının paylaşımı gündeme bomba gibi düştü
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Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiası günlerdir gündemde. Görgü şahidinin 2. Sayfa'ya bağlanıp her şeyi anlatmasından sonra Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada isyan etti.

"Aile arasında fikir ayrılığı da olur, tartışmada da..." diyen Şallı'nın sözleri sonrası Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin bir gönderme yaptı.

Daha önce eski kocasından şiddet gördüğünü iddia eden Gonca Derin paylaşımında "Magazin gazetecilerini suçlamayı bırak, Müge Anlı'ya çıkmamaya bak" diyerek dikkat çekti.

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