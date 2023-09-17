Ünlü keman virtüözü hayatını kaybetti. TRT'nin acı günü

TRT Ankara Radyosu sanatçılarından, keman virtüözü Şenol Dinleyen'den sevenlerini üzen haber geldi. Usta sanatçı hayatını kaybetti.

Ünlü keman virtüözü hayatını kaybetti. TRT'nin acı günü

Editör: Osmancan EROK

TRT Ankara Radyosu keman virtüözü Şenol Dinleyen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, TRT'den acı haber verdi. Akay, TRT Ankara Radyosu keman sanatçısı Şenol Dinleyen'in vefat ettiğini duyurdu.

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ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akay, “TRT Ankara Radyosu’nun en değerli keman virtüözü Şenol Dinleyen’i kaybettik. Enstrümanındaki büyük başarısı beyefendi kişiliği ile özdeşleşmişti. Klasik keman tavrının üstüne kendi imzasını atan nadir insanlardandı. Konservatuarlarda tez konusu olması gereken sanatçımıza Allah’tan rahmet dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

ŞENOL DİNLEYEN KİMDİR?

Çok sayıda TRT konserlerinde ve TRTarşiv albümleri ile diğer birçok albümlerde görev almış olan TRT Ankara radyosu keman sanatçısı Şenol Dinleyen; Turhan Toper, İsmail Oytun, İzzet Altınbaş ve Mehmet Dinleyen gibi hocalardan faydalanmıştır. Şenol Dinleyen’in oğlu Ahmet Dinleyen’de viyolonsel sanatçısıdır.

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