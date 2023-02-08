Cem Yılmaz da depremzedeler için seferber oldu

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz Hatya'daki depremzedelere destek oldu. Sosyal medya paylaşımıyla yemek kamyonlarının depremzedelerin hizmetine açıldığı bilgisini verdi.
Yılmaz paylaşımında, "Hatay Araştırma Hastanesinin bahcesine yemek kamyonumuz kuruldu umut ediyorumki ulaşan faydalanan olur.Faydalanmak isteyen haberdar olur. Emeği gecen arkadaşlarıma güç kuvvet dilerim." ifadelerini kullandı.
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