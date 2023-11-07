Ünlü komedyen gelinlik pozundaki sırrı fark edince şoke oldu. Fotoğraftaki detayı görenler dehşete düştü

Yazar ve komedyen Tessa Coates, iki farklı aynanın önünde gelinlik denerken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Ancak normalde son derece sıradan olabilecek bu fotoğraf, aynalarda kadının elinin üç farklı pozisyonda durduğunun ortaya çıkmasıyla görenleri dehşete düşürdü

Fotoğrafta photoshop gibi herhangi bir düzenleme olmadığını, panorama ya da canlı fotoğraf gibi farklı tekniklerle çekilmediğini paylaşan Coates, “Matrix’te bir aksaklık” olduğunu söyleyerek dikkat çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğrafta olup bitenler karşısında şaşkınlığa uğrarken insanlar Coates’i nişanından dolayı tebrik etmekle ona koşarak kaçmasını söylemek arasında kaldığını belirtti.

"YAPTIĞIM İLK ŞEY..."

Fotoğraftaki yanlışlığı fark edince korktuğunu belirten kadın, “Bu yüzden yaptığım ilk şey mağazaya geri dönüp bunların gerçekten ayna mı yoksa kamera mı olduğunu sormak oldu” dedi.

En sonunda ona neler olduğunu açıklaması için bir Apple Store’a giden Coates, çalışanlardan edindiği bilgiler sonucunda telefonların kamerasının bilgisayar gibi olduğunu ve canlı fotoğraf ayarı açık olmasa bile soldan sağa seri görüntüler çektiğini öğrendi.

Çalışan kişi ayrıca, kameranın arkasına geçtiği anda kadının ellerini kaldırmış olması gerektiğini ve bu nedenle diğer tarafta tamamen farklı bir görüntü dizisi oluşturduğunu açıkladı.

MİLYONDA BİR ŞANS

Coates çalışanın açıklamasını, “Bu yapay zeka kararıyla oluşturuldu ve bu üç fotoğrafı bir araya getirdi.”

“Ayrıca Google Pixel’in birden fazla fotoğraf çektiğiniz ve sizin için en iyi fotoğrafı seçtiği yeni teknolojiyi ortaya çıkardığını ve iPhone’un bu teknolojiyi Beta olarak test ettiğini söylediler.” sözleriyle anlattı.