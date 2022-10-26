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Cem Yılmaz müjdeyi verdi: 'Aztek ile Bir Gece'nin çekimleri başladı

Cem Yılmaz "Ayzek ile Bir Gece" filminin çekimlerine başladı. Müjdeli haberi, ünlü komedyen bizzat kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Film, Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:13
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Ünlü komedyen kendi sosyal medya hesabından müjdeyi verdi

Cem Yılmaz müjdeyi verdi: 'Aztek ile Bir Gece'nin çekimleri başladı
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Cem Yılmaz sosyal medya hesabından, 2019 yapımı "Karakomik Filmler: 2 Arada"da filminde canlandırdığı Ayzek karakterine odaklanan yeni filminin çekimlerine başladığını duyurdu.

Netflix'te yayınlanacak olan "Ayzek ile Bir Gece"nin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Tülin Özen ve Ahsen Eroğlu yer alıyor.

Filmin ilk duyurusunu geçtiğimiz Haziran ayının başında Instagram hesabından yapan Cem Yılmaz, "Ayzek'in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu? Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz" ifadelerine yer vermişti

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No Cem
26.10.2022 16:44
Tüm filmlerinde aynı kadroyu kullanmak zorunda mı? Zaten 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminden başka filmini izlemedim.  
 
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