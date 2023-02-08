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Şahan Gökbakar da TV muhabirine isyan etti. Sansür Rezilliği unutulmuyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Habertürk'te yaşanan sansür vakasına tepki gösterdi. Gökbakar muhabire; “Tuğba hanım kusura bakmayın ama siz muhabir falan değilsiniz!” dedi..

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 22:50
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da TV muhabirine isyan etti. Sansür Rezilliği unutulmuyor

Şahan Gökbakar da TV muhabirine isyan etti. Sansür Rezilliği unutulmuyor
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Deprem bölgesinde ekiplerin olay yerine geç intikal ettiğini ve desteğin yetersiz kaldığını belirterek tepkisini dile getiren bir vatandaşın sesini yayından alan Habertürk'te skandallar bitmiyor.

Bu kez Kahramanmaraş'ta Habertürk yayınına bağlanan Show TV muhabiri, mikrofon uzattığı bir yurttaşın isyanıyla karşılaştı.

Enkazdan çıkarılan bir kadının, "Enkazdan çıktım ama annem babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç bile gelmiyor. Hiç kimse asla gelmiyor" sözleri üzerine panikleyen muhabir ise konuyu değiştirmeye çalışarak, "Evet, bunun da altını çiziyoruz. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyorlar ama henüz ulaşılamayan noktalar var" dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Habertürk'te yaşanan sansür vakasına tepki gösterdi. Gökbakar muhabire; “Tuğba hanım kusura bakmayın ama siz muhabir falan değilsiniz!” dedi..

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

“Ya bu nedir yaaa?! Kız göçükten çıkmış, kardeşinden bahsediyor. Muhabir önce sahte sahte ah vah diyor. Ekipler gelmedi deyince muhabir lafını kesip kızdan uzaklaşıyor... O kızın çaresiz bakışı öyle üzdü ki beni! Tuğba hanım kusura bakmayın ama siz muhabir falan değilsiniz!”

İşte o paylaşım:

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İMDAT SESİNIN DUYULMASINA ENGEL OLMAK ZARAR VERMEKTİR. BANT DARALTMAK İNSANLARA YAPILACAK YARDIMLARI ENGELLEMEDİR HİZMET DEĞİL ZARAR VERMEKDİR.
8.02.2023 23:15
YARDIM SESİNİ KISANLAR İHTİYAÇLARINI VE İSTEKLETİNİ DİLE GETIRMEYE CALIŞAN HER CANIN İNTERNET BANDINI DARALTARAK YAŞAMA TUTUNMASINA ENGEL OLURAK  
 
Bamsi
8.02.2023 23:12
Zaman birlik zamanı ama sizler oy devşirme peşindeki devlet millet düşmanlarıyla aynı hizada gidiyorsunuz sizleri dışarıdan pompalayıp şişiriyorlar farkında değilsiniz yazık sizlere.  
 
İNTERNET ÜZERİNDEN BANT DARALTILIYOR HER BIR CANANIN YAŞAMA ŞANSINI ELLERİNDEN ALIYORLAR YARDIM İMDAT SESLERİNİ KISITLADI YETKİLİLER
8.02.2023 23:10
GÜZELLEME YAPARAK MUHABİRLİK İKTİDAR YANLISI HİZMETLER KESİLMİYOR NEDENSE  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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