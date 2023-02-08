Şahan Gökbakar da TV muhabirine isyan etti. Sansür Rezilliği unutulmuyor

Deprem bölgesinde ekiplerin olay yerine geç intikal ettiğini ve desteğin yetersiz kaldığını belirterek tepkisini dile getiren bir vatandaşın sesini yayından alan Habertürk'te skandallar bitmiyor.

Bu kez Kahramanmaraş'ta Habertürk yayınına bağlanan Show TV muhabiri, mikrofon uzattığı bir yurttaşın isyanıyla karşılaştı.

Enkazdan çıkarılan bir kadının, "Enkazdan çıktım ama annem babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç bile gelmiyor. Hiç kimse asla gelmiyor" sözleri üzerine panikleyen muhabir ise konuyu değiştirmeye çalışarak, "Evet, bunun da altını çiziyoruz. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyorlar ama henüz ulaşılamayan noktalar var" dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Habertürk'te yaşanan sansür vakasına tepki gösterdi. Gökbakar muhabire; “Tuğba hanım kusura bakmayın ama siz muhabir falan değilsiniz!” dedi..

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

“Ya bu nedir yaaa?! Kız göçükten çıkmış, kardeşinden bahsediyor. Muhabir önce sahte sahte ah vah diyor. Ekipler gelmedi deyince muhabir lafını kesip kızdan uzaklaşıyor... O kızın çaresiz bakışı öyle üzdü ki beni! Tuğba hanım kusura bakmayın ama siz muhabir falan değilsiniz!”

İşte o paylaşım: