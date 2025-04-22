Ünlü komedyen Saraçhane davasına sessiz kalmadı. Duruşma ertelenmesine sert sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişinin davası, 24 Ekim’e ertelendi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kararın ardından sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun dört günlük gözaltı sürecinin ardından tutuklanması, ülke genelinde protestolarla karşılanmıştı. Eylemlere katılan birçok kişi gözaltına alınırken, aralarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklu bulunan 14 kişinin de yer aldığı 49 genç hakkında açılan davanın ilk duruşması 21 Nisan’da İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, duruşmayı 24 Ekim’e erteledi. Bu erteleme kararı, sanıkların o tarihe kadar cezaevinde kalması anlamına geliyor.

Karara tepki gösteren Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ceza alsalar bile 1 gün bile hapis yatmayacak gençlerin, duruşmasını 24 Ekim'e atarak 6 ay hapiste tutacaksınız öyle mi??? Tüm vicdanlı insanlara soruyorum! Adalet mi bu?”

Gökbakar paylaşımında ayrıca, “Vicdanı olan kimse bunu kabullenmez! Hak, hukuk, adalet!” mesajını da paylaştı.