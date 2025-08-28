Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi

Şu son birkaç günde ünlü isimlerin taciz ifşaları patlak verdi. Fotoğrafçı Mesut Adlin ve oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Tayanç Ayaydın ve yönetmen Selim Evci’nin de bulunduğu olaya ünlü komedyen Kaan Sezyum da katıldı.

‘3 YIL ÖNCE TACİZE UĞRADIM’

Yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan bir kadın, Sezyum’un tacizine uğradığını iddia etti. Sezyum ise iddiayı önce kendi Instagram hesabında paylaşarak gündeme taşıdı, ardından sorumluluğunu kabul ederek açıklamada bulundu.!

İDDİALARI KABUL ETTİ

“Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm” diyen Sezyum, davranış bozuklukları nedeniyle psikolojik destek almaya başladığını belirtti. Taciz olayında “ortamı yanlış okuduğunu” ifade eden Sezyum, geçmişi değiştiremeyeceğini ancak aynı hatayı tekrarlamayacağının sözünü verdi.

Ünlü isim, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

“Gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim.”