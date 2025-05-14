Ünlü komedyenden dikkat çeken zayıflama yöntemi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü komedyenden dikkat çeken zayıflama yöntemi

Komedyen Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu 100. gösterisi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 100. gösterisi öncesi basın mensuplarıyla buluştu. Sakallıoğlu uzun zaman sonra 2,5 kilo verdiğini söyledi.

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Sevilen isim Yasemin Sakallıoğlu, gösteri öncesi yaptığı konuşmasında "Yaklaşık 2,5 kilo verdim, gururluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum. Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım. Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan, insan yediriyor" diyerek izleyicilerini gülümsetti.

Sakallıoğlu gösteriye 12 kilo ağırlığında bir inci aksesuar ile çıktı.

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