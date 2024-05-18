Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı

Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Daniel Curry tarafından ünlü komedyen Jonny Knoxville’e 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı.
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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 1

Amerikalı komedyen ve oyuncu Johnny Knoxville, başrolünde yer aldığı "Prank Panel" bölümü yapımcısına saldırdığı yönündeki suçlamaların ardından 3 milyon dolarlık bir davayla karşı karşıya kaldı.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 2

ABC'nin "The Prank Panel"inde yaratıcı danışman olarak da görev yapan Daniel Curry, Knoxville'i işyerinde tacizle suçladı.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 3

Davacı, ABC'nin reality TV programı "The Prank Panel"de bölüm yapımcısı ve yaratıcı danışman olarak çalıştığını belirtti. Ancak işe başladıktan bir haftadan kısa bir süre sonra Knoxville ile talihsiz bir karşılaşma yaşadı.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 4

İddiaya göre, Johnny Knoxville, Curry'yi şok tabancasıyla kovaladı. Güvenliğinden korkan bölüm yapımcısı koştu ancak silahın acısı vücuduna hızla yayılmadan önce fazla ilerleme kaydedemedi.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 5

Curry, son hızla koşarken yan tarafına şok uygulandığını ve bu durumun vücudunun donmasına, tüm motor becerilerini kaybetmesine ve tüm vücuduyla birlikte sert ve gergin bir halde yere yığılmasına neden olduğunu iddia etti.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 6

Düşmenin etkisinin ağır yaralanmalara yol açtığı iddia edildi.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 7

İddia edilene göre, Johnny Knoxville'in bu hareketi, Curry'nin fibulasında bir kırılmaya ve ayak bileği bağında yırtıklara neden oldu; her iki yaralanma da sol bacağında meydana geldi.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 8

Curry, "The Prank Panel" yapımcıları ve yapım şirketlerinin (ABC, GEP Talent Services, ITV America, Kimmelot LLC ve daha fazlası) Knoxville'in başkalarına zarar verme eğiliminin farkında olduklarını vurguladı.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 9

Curry, 950.000 dolar tutarında telafi edici ve genel tazminat, 300.000 dolar özel ve arızi tazminat ve 1.750.000 dolarının geçmiş ve gelecekteki kazanç kaybını karşılamasını talep etti.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 10

Üç ayrı maddeden tazminat isteyen Curry, toplamda 3 milyon dolar yani yaklaşık 97 milyon TL tazminat talep ediyor.

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Ünlü komedyene 97 milyon TL’lik tazminat davası açıldı 11
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