Komedyen Yavuz Kırma hakkında, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini olaylar ve peygamberler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "Yavuz Günal" mahlasıyla sahne alan komedyen Yavuz Kırma hakkında soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Yavuz Kırma'nın bir gösterisinde "Çağrı" filmini konu olan dini olaylar ile ilgili bir konuşma yaptığı kaydedildi.

İddianamede Kırma'nın söz konusu konuşmanın olduğu videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı, "İslamiyet'in doğuşunu anlatan bir film üzerinden mizah adı altında yapmış olduğu ifadelerde İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı" kaydedildi.

İddianamede, "Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici" ifadelerle anlattığı kaydedildi. Kırma'nın 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasından 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkeme'sine gönderildi.