Ünlü korgeneral APO üzerinden Erdoğan ve Bahçeli’yi vurdu! Şehit yakınlarının tercümanı oldu...

APO’yu Kenya’dan alarak İmralı’ya götüren ekipte yer alan kahraman komutan Hurşit Tolon, Sözcü TV’de Saygı Öztürk’e Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecini değerlendirdi. Tolon, bebek katili için ‘umut hakkı’ talebine ilişkin, Erdoğan ve Bahçeli'ye “Şehitlerimizin kabirlerini oraya nakletsinler daha iyi. Terörist için ada tahsis edilmesi olacak iş mi?” dedi.

AÇILIMIN TİYATROSU SAHNELENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ip attığı ve bebek katili dediği Öcalan’a şimdilerde ‘kurucu önder’ diye hitap ediyor. Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın örgüte ‘fesih edin’ çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı alması ve son perde de silahların yakılması ile devam ediyor. Erdoğan ise süreci ‘Terörsüz Türkiye’ şeklinde adlandırmıştı. Son yaşananları ise 41 yıllık terör belasının sona ermesi müjdesiyle duyurmuştu

“ŞEHİTLERİMİZİN KABİRLERİNİ ORAYA NAKLETSİNLER DAHA İYİ”

Bir zamanlar bebek katili APO’yu İmralı’ya hapseden kahraman komutan Hurşit Tolon Sözcü TV’de Saygı Öztürk’e konuştu.

FETÖ’nün kurguladığı kumpas davalarında 3 yıl 3 ay hapis yatan emekli Korgeneral Hurşit Tolon, “Umut hakkından” yararlanıp tahliye edilmesinden sonra her türlü ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle İmralı adasında kalmak istediğini söyleyen teröristbaşı Öcalan için olay cevapta bulundu. Tolon, “Bilemiyorum orada nasıl yani yeni bina mı yapacaklar ona. Devlet teröristbaşı için İmralı’da malikane mi yapacak? Şehitlerimizin kabirlerini oraya nakletsinler daha iyi. Terörist için ada tahsis edilmesi olacak iş mi?” dedi.

UMUT HAKKI TARTIŞMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te bebek katili Öcalan’ı davet edip ardından da ‘umut hakkı’ istemesi gündeme damga vurmuştu. Umut Hakkı, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen kişilerin bir gün serbest bırakılma ihtimalini içeren bir hak olarak biliniyor. Ancak bebek ve asker katili Öcalan’ın bu haktan yararlanma konusu ise büyük tepkiler oluşturdu.