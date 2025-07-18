Ünlü korgeneral APO üzerinden Erdoğan ve Bahçeli’yi vurdu! Şehit yakınlarının tercümanı oldu...

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Ünlü korgeneral APO üzerinden Erdoğan ve Bahçeli’yi vurdu! Şehit yakınlarının tercümanı oldu...

Bebek katili APO için Bahçeli'nin 'umut hakkı' talep etmesi ve yeni açılım sürecinde İmralı'da saray yapılacak iddialarına, bebek katilini İmralı’ya götüren ekip arasında yer alan kahraman komutan Hurşit Tolon, "Şehitlerimizin kabirlerini oraya nakletsinler daha iyi" diye tepki gösterdi.

APO’yu Kenya’dan alarak İmralı’ya götüren ekipte yer alan kahraman komutan Hurşit Tolon, Sözcü TV’de Saygı Öztürk’e Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecini değerlendirdi. Tolon, bebek katili için ‘umut hakkı’ talebine ilişkin, Erdoğan ve Bahçeli'ye “Şehitlerimizin kabirlerini oraya nakletsinler daha iyi. Terörist için ada tahsis edilmesi olacak iş mi?” dedi.

AÇILIMIN TİYATROSU SAHNELENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ip attığı ve bebek katili dediği Öcalan’a şimdilerde ‘kurucu önder’ diye hitap ediyor. Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın örgüte ‘fesih edin’ çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı alması ve son perde de silahların yakılması ile devam ediyor. Erdoğan ise süreci ‘Terörsüz Türkiye’ şeklinde adlandırmıştı. Son yaşananları ise 41 yıllık terör belasının sona ermesi müjdesiyle duyurmuştu

aa-20250711-38533308-38533294-teror-orgutu-pkkdan-bir-grup-silahlarini-imha-etti.jpg“ŞEHİTLERİMİZİN KABİRLERİNİ ORAYA NAKLETSİNLER DAHA İYİ”

Bir zamanlar bebek katili APO’yu İmralı’ya hapseden kahraman komutan Hurşit Tolon Sözcü TV’de Saygı Öztürk’e konuştu.

FETÖ’nün kurguladığı kumpas davalarında 3 yıl 3 ay hapis yatan emekli Korgeneral Hurşit Tolon, “Umut hakkından” yararlanıp tahliye edilmesinden sonra her türlü ihtiyaçlarının karşılanması talebiyle İmralı adasında kalmak istediğini söyleyen teröristbaşı Öcalan için olay cevapta bulundu. Tolon, “Bilemiyorum orada nasıl yani yeni bina mı yapacaklar ona. Devlet teröristbaşı için İmralı’da malikane mi yapacak? Şehitlerimizin kabirlerini oraya nakletsinler daha iyi. Terörist için ada tahsis edilmesi olacak iş mi?” dedi.

20230302162049-2023-03-02blog35f90aa0-acb8-4b23-bbea-977690dabc01.jpeg

UMUT HAKKI TARTIŞMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te bebek katili Öcalan’ı davet edip ardından da ‘umut hakkı’ istemesi gündeme damga vurmuştu. Umut Hakkı, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen kişilerin bir gün serbest bırakılma ihtimalini içeren bir hak olarak biliniyor. Ancak bebek ve asker katili Öcalan’ın bu haktan yararlanma konusu ise büyük tepkiler oluşturdu.

Son Haberler
Haraç alamayan çete ofisi delik deşik etti! Azmettirici tanıdık çıktı
Haraç alamayan çete ofisi delik deşik etti! Azmettirici tanıdık çıktı
Beşiktaş'ı yarı yolda bıraktı, Premier Lig ekibine imza attı
Beşiktaş'ı yarı yolda bıraktı, Premier Lig ekibine imza attı
Dolar ve euroda son durum ne? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (18 Temmuz 2025)
Dolar ve euroda son durum ne? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (18 Temmuz 2025)
Brent petrol yükselişte: Orta Doğu’daki gerginlik fiyatları uçuruyor! (18 Temmuz 2025)
Brent petrol yükselişte: Orta Doğu’daki gerginlik fiyatları uçuruyor!
Ünlü gazeteciden "Beyaz Toros" itirafı: Binalarda işkence gördüm
Ünlü gazeteciden "Beyaz Toros" itirafı: Binalarda işkence gördüm