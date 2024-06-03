Ünlü kutup kaşifi Artur Chilingarov 84 yaşında öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü kutup kaşifi Artur Chilingarov 84 yaşında öldü

Rus basınında az önce çıkan haberlere göre kutup kaşifi ve milletvekili Artur Chilingarov'un 84 yaşında öldüğü belirtildi.

Chilingarov, 1986'da kendisine "Sovyetler Birliği Kahramanı" unvanı verilen bir araştırma gemisini kurtarmak da dahil olmak üzere birçok kutup seferine katıldı.

2007'de Arktik Okyanusu'nun dibine giden özel misyon gemisinin kaptanlığını yaptı. Buzullara varıp oraya titanyumdan bir Rus bayrağı dikerek tarihe geçti.

Chilingarov, Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakına açık desteği ve Ukrayna'ya karşı devam eden geniş çaplı saldırganlığı nedeniyle Batı yaptırımları altındaydı.

Artur Chilingarov'un ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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