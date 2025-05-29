Ünlü mağaza zinciri şubelerini kapatıyor! 354 yıllık devir sona erdi. Binlerce çalışan işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü mağaza zinciri şubelerini kapatıyor! 354 yıllık devir sona erdi. Binlerce çalışan işsiz kalacak

Kanada’nın 354 yıllık perakende devi Hudson’s Bay, mağazalarını kapatma kararı aldı. 8 binden fazla çalışan işsiz kalacak.

Kanada'nın köklü dev markası Hudson’s Bay, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. 1670 yılında kurulan ve ülkenin en köklü ticaret markalarından biri olan şirket, 26 Mayıs Pazar günü itibarıyla mağazalarını kapatıyor.

Bu karar doğrultusunda 8 bin 347 çalışan işten çıkarılacak. Bu sayı, Hudson’s Bay’in toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 89’unu oluşturuyor.

TÜM MAĞAZALARI KAPANACAK

Fiziksel mağazalara olan ilginin seneler içinde azalması ve çevrim içi alışverişin hızla yükselmesi, şirketin kararını etkileyen en büyük sebepler arasında yer alıyor. Yükselen rekabet ve düşen müşteri trafiği, Hudson’s Bay’in mevcut iş modelini sürdürülemez hale getirdi.

Mart ayında gerçekleştirilen açıklamalarda, eğer radikal bir çözüm üretilmezse tüm mağazaların kapanabileceği açıklanmıştı.

Yapılan tasfiye satışlarından sonra kepenk indirmeye hazırlanan Hudson’s Bay, bu kararıyla perakende dünyasında değişen dinamiklerin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şirketin geleceği için dijitalleşme ve e-ticaret odaklı yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor.

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