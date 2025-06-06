Ünlü makarna markası raflardan apar topar kaldırılıyor: Tüketmeyin uyarısı yapıldı



AB’nin Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), Barilla’ya ait “Integrale Vollkorn Penne Rigate” adlı tam buğday kalem makarnada yüksek seviyede kurşun bulunduğunu bildirdi. 500 gramlık ambalajlarda satılan ve son tüketim tarihi 1 Mart 2026 olan, I13446624 parti numaralı ürünler için özellikle Almanya’da Kaufland ve Lidl mağazalarında satılan partiler riskli bulunarak raflardan toplatılıyor.



İADE EDİN UYARISI

Tüketicilere ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve aldıkları mağazaya fiş ibraz etmeden dahi iade etmeleri çağrısı yapıldı. İsveçli yetkililerin de durumdan haberdar edildiği ve sürece dahil olduğu açıkladı.



BARILLA'DAN AÇIKLAMA

Barilla şirketi, kurşun tespitine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır.

Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.

Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir.

Bununla birlikte, Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye’de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğday makarnalarını Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Haberinizde söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır.

Barilla'da ürün kalitesi ve güvenliği en öncelikli konudur. Şirket, her yıl gerçekleştirdiği 4 milyondan fazla analizle bunu sağlamaya çalışmakta, düzenli olarak kalite ve gıda güvenliği göstergelerini takip etmektedir. Haberlerde bahsi geçen geri çağırma ve toplama durumu söz konusu değildir."