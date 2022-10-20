Ünlü manken Ebru Şallı kocasından dayak yedi

Uğur Akkuş ile olaylı bir şekilde nikah masasına oturan Ebru Şallı, geçen yıl Instagram'dan eşinin soyadını kaldırmıştı. Çiftin boşanacağı söylenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. 3 yıllık evli çift araçta kavga etti. İddialara göre Uğur Akkuş, Ebru Şallı'yı darp etti ve çift karakolluk oldu
Emirgan civarında seyir halinde olan araçlarında kavgaya tutuşan Ebru Şallı- Uğur Akkuş çifti, darp yüzünden karakolluk oldu.
Milliyet Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre; Aralarında fiziksel şiddet yaşanan Ebru Şallı ve 3 yıllık eşi Uğur Akkuş, kendi araçlarında büyük bir kavgaya tutuştu.
İkilinin kavga ettiğini görenler müdahale etti. Çevrede bulunan ise Şallı'nın darp edildiğini görünce ambulansa haber verdi.
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