Ünlü manken Ebru Şallı kocasından dayak yedi iddiası

Uğur Akkuş ile olaylı bir şekilde nikah masasına oturan Ebru Şallı, geçen yıl Instagram'dan eşinin soyadını kaldırmıştı. Çiftin boşanacağı söylenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. 3 yıllık evli çift araçta kavga etti. İddialara göre Uğur Akkuş, Ebru Şallı'yı darp etti ve çift karakolluk oldu

Emirgan civarında seyir halinde olan araçlarında kavgaya tutuşan Ebru Şallı- Uğur Akkuş çifti, darp yüzünden karakolluk oldu.

Milliyet Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre; Aralarında fiziksel şiddet yaşanan Ebru Şallı ve 3 yıllık eşi Uğur Akkuş, kendi araçlarında büyük bir kavgaya tutuştu.

İkilinin kavga ettiğini görenler müdahale etti. Çevrede bulunan ise Şallı'nın darp edildiğini görünce ambulansa haber verdi.

ŞALLI'NIN İFADESİ ŞAŞIRTTI

Karakolda ifade veren Ebru Şallı'nın ifadesi herkesi şaşırttı. İddialara göre kocası tarafından darp edilen Şallı, eşinden şikayetçi olmadığını belirterek "O benim kocam şikayetçi değilim" dediği iddia edildi

ÇIKAN HABERLERİ YALANLADILAR

Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan Şallı'dan şiddet iddiasına cevap gecikmedi.

Eşi Uğur Akkuş'un fiziksel şiddetine maruz kaldığını ancak "O benim kocam" diyerek şikayetçi olmadığı iddia edilen Ebru Şallı, sosyal medya hesabından hakkındaki şiddet iddiasını yalanladı. Şallı, "Bu kadarı ayıp artık" diyerek isyan etti.