Ünlü manken Tuğba Özay çılgına döndü: Bu vatana ihanetten başka hiçbir şey değil

Cep telefonuyla video kaydına girip çöp atanlara seslenen Özay, "Evindeki koltuğu, ayakkabısını, televizyonunu getirip atmış, manyak ruh hastası. Ondan sonra Tuğba Özay manyak oluyor değil mi? Bu vatana ihanetten başka hiçbir şey değil" sözleriyle ateş püskürdü.

Ünlü manken Özay, Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde çöp manzarasıyla karşılaşınca çileden çıktı. Cep telefonuyla kayda girip çöp atanlara seslenen Özay, "Zaten ormanlarımız yandı gitti, şimdi de şu rezilliğe bakın. Ben bunları küfürsüz anlatamıyorum. Ya arkadaş bunu kimse görmüyor mu? Siz hangi kafayla gelip bunları buraya atıyorsunuz. Burası turistik alan. Selden sonra da buradaki bütün çöple nehre akmış. Buradan yetkililere sesleniyorum. Burayı acil temizleyin kardeşim" dedi.

"BEN BU ZİHNİYETLE AYNI HAVAYI SOLUMAK İSTEMİYORUM"

Özay tepkisine şu sözlerle devam etti:

"Evindeki koltuğu getirip atıyor ya. Manyak ruh hastası. Ayakkabılarını getirip atmış. Ayakkabını, çöpünü, pisliğini atacak başka bir yer bulamadın mı dangalak, bu ne? Yemin ederim bir denk gelseler, elimden kimse kurtaramaz bunları. Şu hale, rezilliğe bakın. Buzdolaplarını, televizyonlarını getirip atmışlar buraya. Ya siz nasıl insanlarsınız? Beni yine delirttiniz. Ondan sonra Tuğba Özay manyak oluyor değil mi? Ben bu zihniyetle aynı havayı solumak istemiyorum. Eğer ki yüce adalet görüyorsa bunu, emin olun siz zararlı çıkacaksınız. Bu vatana ihanetten başka hiçbir şey değil. Çöp cezası uygulansın. Buradan bütün bakanlıklara, devlet yetkililerine sesleniyorum. Bütün belediyeler çöp cezası uygulasın. Emin olun aldığınız vergiden daha fazlasını kazanırsınız ve öyle bir hizaya gelirler ki hadi bakalım bir tane izmarit atabiliyorlar mı yerlere?"