90’lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen hayatını kaybetti

İki kız annesi manken Sinem Üretmen 59 yaşında yaşamını yitirdi. Eski manken Sinem Üretmen'in uzun süredir kanserle boğuştuğu öğrenildi.

Acı haberi Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, gönderisine "Başımız sağ olsun" notunu düştü. Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem" ifadelerini kullandı.

SİNEM ÜRETMEN KİMDİR?

1 Ocak 1971 doğumlu olan Sinem Üretmen 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

Üretmen ayrıca, Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek kliplerinde oynamıştı.