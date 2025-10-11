Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kente özgü dokuma kültürü modern tasarımlarla buluştu. Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde gerçekleştirilen defile, kentin binlerce yıllık kültürel mirasını modayla bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan defilede, geleneksel el işçiliğiyle hazırlanan kumaşlar modern kesimlerle sunuldu.

'GÜÇLÜ BİR EKONOMİK HİKAYE YAZIYORUZ'

Tanıtım programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin pamuğunun sadece bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda köklü bir kültürün temsilcisi olduğunu söyledi. Gürpınar, "Biz bugün Urfa'nın beyaz altınını tasarımın, modanın ve markalaşmanın hizmetine sunuyoruz. Çulha ve ehram dokumalarını modern çizgilerle birleştirerek, yerel üretimi katma değere dönüştüren güçlü bir ekonomik hikaye yazıyoruz. Urfa'nın pamuğu artık sadece tarlada değil, tasarımda da filizleniyor. Kadınlarımız üretimde olduğu kadar markalaşmanın merkezinde de yer alıyor. Urfa'nın sesi artık modanın diliyle duyuluyor" dedi. Defilede Özge Ulusoy, Ece Yücetan ve Gözde Gürkan gibi ünlü mankenlerin yanı sıra yabancı modeller de yer aldı.