Ünlü marka tulum peyniri diye yedirmiş! Bakanlık cezayı kesti

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Ünlü marka tulum peyniri diye yedirmiş! Bakanlık cezayı kesti

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerde Yöre Sürmene Tulum Peyniri'nin aslında tulum peyniri olmadığını belirleyerek ceza kesit.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerde, ünlü süt ürünleri markası Yöre Süt'ün internet sitesinde tulum peyniri diye sattığı peynirin aslında eritme peyniri olduğunu belirledi. Yöre Süt'e yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle yaklaşık yarım milyon lira ceza kesildi.

Yöre Süt Ürünleri firmasının 'Peynirci Baba' olarak bilinen internet sitesi üzerinden "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak piyasaya sürülen peynirin daha ucuza üretilen "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu ortaya çıktı.

YANILTICI REKLAM CEZASI

Reklam Kurulu'nun yaptığı değerlendirmede ürünün doğru şekilde tanıtılmaması ve vatandaşların yanıltıldığı belirtildi. Eritme peynirinin tulum peyniri denilerek satılmasının kanuna aykırı olduğu vurgulandı. Firmanın reklamları durdurulurken aynı zamanda 550 bin lira para cezası kesildi.

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