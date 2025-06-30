Ünlü marka Türkiye pazarından çekildi! Yıllardır faaliyet gösteriyordu

Japonya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio’nun ürettiği Goo.N markası, Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Şirket bu kararı, Türkiye’deki resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna bildirdi.

UZUN SÜREDİR TÜRKİYE’DE SATIŞ YAPIYORDU

Şirket, Türkiye’de bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapıyordu. Açıklamada, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu faaliyetlerin sona erdirildiği belirtildi.

Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu.

"Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır.

Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."