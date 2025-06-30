Ünlü marka Türkiye pazarından çekildi! Yıllardır faaliyet gösteriyordu

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Ünlü marka Türkiye pazarından çekildi! Yıllardır faaliyet gösteriyordu

Yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren Japonya'nın ünlü bebek bezi markası Goo.N, Türkiye'deki ekonomik koşulları neden göstererek Türkiye pazarından çekildiğini açıkladı.

Japonya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio’nun ürettiği Goo.N markası, Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

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ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Şirket bu kararı, Türkiye’deki resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna bildirdi.

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UZUN SÜREDİR TÜRKİYE’DE SATIŞ YAPIYORDU
Şirket, Türkiye’de bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapıyordu. Açıklamada, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle bu faaliyetlerin sona erdirildiği belirtildi.

Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu.

"Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır.

Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz."

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