Ünlü markada aile içi kriz: Parmak bastırıp hisseleri kızlarının üstüne yaptı

Düzenleme: Kaynak: Günaydın
Ünlü markada aile içi kriz: Parmak bastırıp hisseleri kızlarının üstüne yaptı

Türkiye’nin önde gelen dev giyim markalarından biri olan Sarar Grubu'nda aile içi kriz çıktı. Cemalettin Sarar, imza atacak durumda olmadığı için hisseleri, Sabahattin Sarar tarafından parmak bastırılarak kızları Ece Özalp ve Sara Sarar’ın üzerine geçirildiği iddia edildi.

Sarar Grubu, üç kardeş Cemalettin, Celalettin ve Sabahattin Sarar tarafından kuruldu. Cemalettin Sarar'ın yaşadığı sağlık sorunları ve Celalettin Sarar'ın yaşamını yitirmesinin ardından şirket yönetimiyle ilgili kriz çıktı.

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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, Sabahattin Sarar’ın şirketin kontrolünü ele geçirdiği iddia edildi.

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HİSSELERİ KIZLARININ ÜZERİNE YAPTI

İddiaya göre, Sabahattin Sarar akli melekeleri yerinde olmayan abisine parmak bastırarak hisseleri kendi kızları Ece Özalp ve Sara Sarar’ın üzerine geçirdi.

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KONU MAHKEMEYE TAŞINDI

Celalettin Sarar’ın çocukları ise Gözde, Emre ve Emir Sarar, amcaları Sabahattin Sarar’a karşı dava açtı.

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