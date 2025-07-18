Ünlü markada bakteri alarmı! Tek tek toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü markada bakteri alarmı! Tek tek toplatılıyor

ABD’de yoğun talep görenbir dondurma markasına ait 11 farklı ürün, Listeria bakterisi taşıma riski gerekçesiyle 23 eyalette raflardan toplatılıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Florida merkezli Rich Ice Cream Co.’ya ait bazı dondurma ürünlerinde Listeria kontaminasyonu şüphesi nedeniyle ikinci dereceden risk sınıflandırması yayınladı. Toplamda 110 binden fazla ürün geri çağrıldı.

FDA SINIF II OLARAK TANIMLADI

Rich Ice Cream Co., 27 Haziran tarihinde olası Listeria Monocytogenes bulaşını gerekçe göstererek bazı dondurma ürünlerini geri çağırdı. FDA ise 17 Temmuz’da bu ürünler için “Sınıf II” risk sınıfı tanımladı.


Geri çağırılan ürünler arasında çikolatalı kek bar, çilekli bar, portakal kremalı bar, pamuk şekerli bar ve kurabiyeli bar gibi çeşitli kategorilerde ürünler yer alıyor.

Listeria enfeksiyonu, genellikle ateş, kas ağrısı, mide bulantısı ve ishalle kendini gösteriyor. Ancak hamile kadınlar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler, yaşlılar ve küçük çocuklar için daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

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