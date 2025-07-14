Ünlü markadan şoke eden karar!Tüm cihazlarının satışını durdurdu

Çeşitli modelleriyle bir dönem birçok kişi tarafından beğeni ile kullanılan ünlü ve nostajik telefon markası Nokia’nın isim haklarına sahip olan HMD Global, stratejik bir hamle ile ABD pazarından tamamen çekilme kararı aldı. Şirket, artık Nokia markasıyla ya da kendi adı altında ürettiği cihazlarla ABD'de satışa sunulmayacak.



2016 yılında Microsoft’tan Nokia’nın tuşlu telefon birimini devralmasıyla faaliyetlerine başlayan HMD Global, Android tabanlı akıllı telefonlarla Nokia markasını yeniden canlandırmaya çalışsa da markanın modelleri gelişen teknolojiyle birlikte kızışan rekabette geride kaldı. Ancak Son yıllarda ise kendi markasını ön plana çıkaran firma, modüler yapılı HMD Skyline ve lisans ortaklığıyla üretilen Barbie temalı modellerle yine dikkayleri üzerine çekmeyi başardı.



SATIŞ BAĞLANTILARI KALDIRILDI



ABD’de zorlu piyasa koşullarını gerekçe gösteren HMD, çevrimiçi mağazasındaki satış bağlantılarını kaldırdı ancak Web sitesindeki bazı ürün sayfaları hâlâ görüntülenebiliyor bununla birlikte manrkanın doğrudan satışı artık yapılmıyor.

