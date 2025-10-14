Tekstil sektöründeki önemli markalar arasında yer alan İstanbul merkezli 3F Tekstil de iflas halkasına dahil oldu.

2024 yılında bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı. Bununla birlikte borçlarını ödeyememesi ve mali yapısını düzeltememesi sebebiyle iflas kararı verilen firma için tasfiye süreci başladı.



Şirket geçen yıl konkordato ilan etmişti. Pençesine düştüğü finansal krizin ardından Reuters'a açıklamalarda bulunan bir 3F yetkilisi, "Faizler bir anda yüzde 60-70’leri görünce, bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı. Türkiye’nin bozuk enflasyonunun bedelini iş dünyası ödedi" ifadelerini kullanmıştı