Ünlü markanın cipsinin çıkanlar şok etti! Acil toplatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin en popüler cips markalarından birinin içinde ciddi alerjik reaksiyon riski tespit edildi. Ürün hakkında acil toplama kararı verildi. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), süt içeriği taşımasına rağmen ambalajında bu bilginin yer almamasını “ikinci derece sağlık riski” kapsamında değerlendirerek tüketicilere uyarıda bulundu.

İŞTE ÜRÜN BİLGİSİ...

Marka: J. Higgs Patates Cipsi Karışımı

Miktar: 2.275 adet

UPC Kodu: 0-51933-37327-3

Son Kullanma Tarihi: 5 Ekim 2025

Dağıtım Yapılan Eyaletler: Maryland, Kentucky, Florida ve Indiana

Süt, ABD yasaları gereği etiketlerde mutlaka belirtilmesi gereken 9 ana gıda alerjeni arasında bulunuyor. Bu alerjenler bazı bireylerde hafif cilt reaksiyonlarından, hayati risk taşıyan anafilaksiye kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

New York Alerji ve Astım Merkezi Direktörü Dr. Sebastian Lighvani, “Ülkede her üç dakikada bir kişi, gıdaya bağlı alerjik reaksiyon nedeniyle acil servise başvuruyor” ifadelerini kullandı.