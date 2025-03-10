Ünlü markanın light ekmek oyunu

Çok satan ekmek markalarından birinin paketlerinin üzerinde verdiği bilgilerle vatandaşları yanılttığı ortaya çıktı. Aksaray Unlu Mamülleri şirketi, "Untad Form Light Ekmek" markalı ürününe ait ambalajında yanıltıcı sağlık ve beslenme beyanları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından ceza aldı.

Reklam Kurulu'nun incelemesinde ambalajın üzerinde "daha az kalori", "daha uzun tokluk hissi", "lif kaynağı" ve "sindirimi kolaylaştırır" gibi açıklamaların yer aldığı, ancak ürünün bu ifadeleri karşılar nitelikte olmadığı belirlendi.

İncelemede Türk Gıda Kodeksi'ne göre, bir gıda ürününün "düşük kalori" olarak nitelendirilebilmesi için 100 gramında 40 kilolaloriden (kcal) daha az enerji sağlaması gerektiği söylenerek "Untad Form Light Ekmek" ürününün ambalajında yer alan enerji tablosunda, 100 gramda 808 kilojul (193 kilolalori) enerji beyanı yapıldığı belirtildi. Bu beyanla üründe yer alan "düşük kalori" ibaresinin uyumsuz olduğu belirtildi.

Ayrıca ürün ambalajında yer alan "sindirimi kolaylaştırır" ve "toksinlerin atılmasına yardımcı olur" gibi beyanların ise sağlık mevzuatlarını ihlal ettiği ifade edildi.

Bu tespitler sonucunda, Aksaray Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 86 bin 358 lira para cezası verildi. Yapılan reklamlar ise durduruldu.