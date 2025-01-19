Ünlü markanın şampuanlarına toplatma kararı

Ünlü şampuan markası AMIKA, Mirrorball High Shine şampuanında tehlikeli bir bakteri tespit ettiği için 1 milyon ürünü geri çağırma kararı aldı.

TEHLİKELİ BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

AMIKA'nın Mirrorball High Shine şampuanında, bağışıklık sistemi zayıf ve cildi hassas olanlar için tehlike oluşturabilecek Pluralibacter gergoviae adlı bir bakteri tespit edildi. Bu nedenle ürünler raflardan toplatılmaya başlandı.

ÜRÜNLER BÜYÜK PERAKENDE DEVLERİ TARAFINDAN SATILIYOR

Walmart, Sephora ve Amazon gibi büyük perakende mağazalarında satılan bu şampuanlar, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle geri çağrıldı.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLAR İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Excelsior ve AFT kaynaklarına göre, Türkiye'de de satışta olan AMIKA markası, bakterinin tespiti sonrasında 980 bin adet Mirrorball High Shine + Koruma şampuanını geri çağırma kararı aldı. Yetkililer, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerin bu ürünleri kullanmamalarını ve iade etmelerini tavsiye etti.

FDA'DAN GERİ ÇAĞIRMA AÇIKLAMASI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında ABD’nin 31 eyaletinde satılan ürünler için geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Kirlenmenin harici bir üretim tesisinden kaynaklandığı, aynı üretim hattından çıkan diğer ürünlerin ise etkilenmediği bildirildi.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

Markadan yapılan açıklamada, geri çağırmanın alüminyum şişelerde ve torbalarda satılan tüm boyutlardaki Mirrorball High Shine + Koruma şampuanlarını kapsadığı ifade edildi. Şirket, sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmadığını, ancak bağışıklık sistemi zayıf ya da cildi hasarlı kişilerde enfeksiyon riski taşıdığını belirtti.

KOKU DEĞİŞİKLİĞİ VE TAHRİŞ ŞİKAYETLERİ TAKİP EDİLİYOR

Şirket ayrıca, tüketicilerden gelen kokudaki değişiklikler ve nadiren görülen geçici tahriş gibi şikayetleri yakından takip ettiklerini açıkladı. Şu ana kadar ciddi sağlık sorunları bildirilmemiş olsa da, yetkililer tüketicilerin ürünü kullanmayı bırakmalarını ve para iadesi veya değişim için üreticiyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.