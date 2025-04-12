Ünlü markanın ürünleri apar topar toplatılıyor! Her evde kullanıyordu

İngiltere’de yüz binlerce evi ilgilendiren önemli bir güvenlik uyarısı gündem oldu. Tesco, Argos ve B&M gibi önde gelen mağazalarda satılan Tower markalı bazı airfryer modellerinde yangın tehlikesi olduğu için geri çağırma süreci başlatıldı. Ürünlerin kullanım esnasında aşırı ısınarak alev alma riski taşıdığı ifade edildi.

HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN

İngiltere Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından gerçekleştirilen açıklamada, geri çağırmaya konu olan airfryer modellerinin 2022 yılının Ocak ayı ile 2023 yılının Nisan ayı tarihleri arasında üretildiği ifade edildi. Kurum, cihazların derhal fişten çekilmesini ve kesinlikle kullanılmamasını tavsiye etti. Bu cihazların yangına neden olabileceği ifade edilerek ciddi ev kazalarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

HANGİ MODELLER RİSK ALTINDA?

T17023

T17061BLK

T17067

T17087

Bu modeller, 30 ile 90 sterlin arasında değişen fiyatlarla satıldı. OPSS, bu cihazların ısınma problemi nedeniyle alev alma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ KULLANIYOR

Tehlike altındaki ürünler sadece Tower Housewares’in resmi sitesinden değil, aynı zamanda Tesco, Argos, B&M Bargains, Poundland, Robert Dyas ve DID gibi geniş dağıtım ağına sahip zincir mağazalardan da satıldı. Bu sebeple ülke genelinde on binlerce cihazın evlerde kullanılmakta olduğu tahmin ediliyor.

ÜRÜNLERİN HEPSİNİ İADE EDİN

Tower Housewares gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Bu durum, resmi kurumlarca düşük riskli olarak değerlendirilmiş olsa da, müşteri güvenliği bizim için birinci öncelik. Bu nedenle söz konusu modelleri gönüllü olarak geri çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Sorunun sadece bazı üretim partilerini kapsadığı da ifade edildi.

NASIL İADE EDİLİR?

Kullanıcılar, cihazlarının altında yer alan etiketteki model numarasını kontrol ederek geri çağırmadan etkilenip etkilenmediklerini öğrenebiliyor. Riskli model sahipleri, Tower Housewares’in internet sitesi üzerinden ücretsiz iade ya da değişim talebinde bulunabiliyor. Firma, hem birebir değişim hem de para iadesi seçeneklerini sunduğunu açıkladı.