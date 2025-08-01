Ünlü markanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi. Zincir marketlerde satılıyor. Raflardan toplatılıyor

Türkiye’nin 60 yıllık et ve et ürünleri markası BİFET, büyük bir skandalla gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 31 Temmuz 2025 tarihli “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde, BİFET’in “Dana İspanyol Salam” ürününde domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı. Ürün, Türkiye genelinde çok sayıda zincir markette “dana eti” ibaresiyle satılıyor.

Bakanlık, sağlığa zararlı gıdalar listesini 21 gün sonra güncelleyerek çok sayıda ürünü ifşa etti. BİFET’in salamının yanı sıra sucuk, peynir, zeytinyağı ve bal gibi ürünlerde de tağşiş tespit edildi. Yetkili ekipler, domuz eti içeren ürünleri piyasadan toplatmak için acil operasyon başlattı.

Gazete Yenigün'de yer alan bilgilere göre, BİFET’in daha önce de dana eti adı altında domuz eti sattığı ve bu nedenle isim değişikliklerine gittiği öğrenildi. Şirket, internet sitesinde hijyen ve kalite vurgusu yaparken, modern tesislerde el değmeden üretim yaptığını iddia ediyor.

Ancak bu skandal, markanın güvenilirliğini sorgulattı. Tüketiciler TepkiliSosyal medyada ve tüketici platformlarında BİFET’e yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar, etiketleme ve denetim süreçlerinin yetersizliğinden şikayetçi. Uzmanlar, tüketicilerin ürün alırken ambalaj bilgilerini dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor.

Bakanlık, tağşiş yapan firmalara uygulanan cezaları yeni yasama döneminde artırmayı planlıyor. Gıda güvenliği konusunda daha sıkı denetimlerin hayata geçirileceği belirtiliyor.

BİFET’in ürünleri yurt dışında da satılıyordu. Skandalın, markanın uluslararası itibarını zedelemesi ve ihracat rakamlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.