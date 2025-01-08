Ünlü markayı ifşa ederek tepki göstermişti! Cem Yılmaz kırık lamba tartışmasına noktayı koydu

Cem Yılmaz ünlü bir markadan 43 bin TL değerinde bir lamba siparişi verdi. Lambanın kırık gelmesinin ardından iade için başvuruda bulundu, ancak iadeyi bir türlü yapamadı. Ünlü komedyen daha fazla dayanamayarak başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşarak markayı ifşa etti.

KIRIK LAMBAYI PAYLAŞMIŞTI

Kırık lambanın da fotoğrafını paylaşan Yılmaz; "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; "Yok" dediler. Online'dan kayıt oluşturun. 'Tamam' dedik. Markanın uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır… Mail attım, dediler; "Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

"MARKASINA ZARAR VEREN ARKADAŞLARI KUTLUYORUM"

Bu durumdan dolayı mağdur olan Cem Yılmaz, sözlerine şöyle devam etmişti:

Yani diyor ki; "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını." Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Cem Yılmaz ünlü markaya ateş püskürdü: 43 bin liralık lamba için 43 milyonluk zarar

ÜNLÜ KOMEDYENDEN YENİ AÇIKLAMA:

Saatler sonra kırık lamba fotoğraflı paylaşımını kaldıran Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü komedyen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final "Sana yakışmadı ağabey"e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikâyet ederiz ama final 'Aaa, vallahi bilmiyorduk. Eee, siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken 'Ben Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha'mı diyelim? Allah'a şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim"