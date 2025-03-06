Ünlü market zincirinden şaşırtan hareket! O markanın ürünlerini raflardan kaldırdı

Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü market zinciri Anpa Gross, Beylikdüzü'ndeki mağazında Ülker ürünlerini satmama kararı aldı. Kararın gerekçesi ise dikkat çekti.

Enflasyon ve ekonomik kriz karşısında vatandaş geçinemezken ünlü market zinciri Anpa Gross'tan önemli bir hamle geldi. Anpa Gross, Beylikdüzü'ndeki şubesinde Ülker markasının ürünlerini satmama kararı aldı.

Markette alışveriş yapan bir kişi, Ülker ürünlerinin raflarda olmadığını fark ederek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, mağazadaki Ülker ürünlerine ait reyonların tamamen boş olduğu dikkat çekti.

"FİYAT POLİTİKAMIZA UYMUYOR"

Videoda market yönetiminin Ülker ürünlerini satmadıklarını belirten bir yazı astığı görüldü.

Marketteki raflara asılan yazıda, "Ülker ürünleri, uygun fiyat politikamıza uymaması sebebiyle satıştan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı zincir marketin aldığı bu karara destek oldu.

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