Ünlü markette satılan cipste kanserojen madde tespit edildi! Evinizde varsa hemen iade edin...

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Türkiye'de de mağazaları bulunan Carrefour’un paprika aromalı cipsinde insan sağlığına zararlı seviyede akrilamid tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, kanserojen etkileri bilinen bu maddenin yüksek oranda bulunması nedeniyle ürünün acilen market raflarından toplatıldığı ifade edildi.

KİMYASAL TESPİT EDİLDİ

Geri çağrılan ürün, Carrefour Sensation markasına ait 150 gramlık Chips Sticks Paprika Aromalı cips olarak açıklandı. İlgili ürünün lot numarası 59B30603, son tüketim tarihi ise 29 Ağustos 2025 olarak duyuruldu. Ürün, 28 Mart 2025 itibarıyla satışa sunulmuştu.

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KANSERE NEDEN OLUYOR

FAVV, açıklamasında cipsin yüksek düzeyde akrilamid içerdiğini belirtti. Akrilamid, özellikle nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesi sırasında oluşan ve uzun süreli maruziyette kanser riskini artırabilen bir kimyasal bileşik olarak biliniyor.

DNA’YA ZARAR VERİYOR

Belçika sağlık araştırma enstitüsü Sciensano da konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) verilerine atıfla akrilamidin glisidamid adlı bir metabolite dönüştüğünü ve bu bileşiğin hem nörotoksik etkiler gösterebildiğini hem de DNA yapısını tehdit ettiğini ifade etti.

ÜRÜNÜ İADE EDİN ÇAĞRISI!

FAVV, ürünü satın alan kişilerin cipsi kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan ürünleri en yakın Carrefour mağazasına iade etmeleri istendi. Ayrıca, söz konusu partiye ait tüm ürünlerin hızla piyasadan çekileceği belirtildi.