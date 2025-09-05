Ünlü markette satılan tavuk ürünü geri çağrıldı

Düzenleme: Kaynak: Daily Mail
İngiltere’de sıklıkla tüketilen ve bilindik Tesco’da satışı olan bir ürün için beklenmedik bir hamle geldi. Şirket alerjisi olanlar için tehlike oluşturabileceği endişesiyle kendi markalı kızarmış tikka tavuk ürününü acilen geri çağırdı.

Tesco, gıda güvenliği gerekçe göstererek bir geri çağırma duyurusu yaptı. Marketin kendi markasıyla satışa sunulan 650 gramlık kızarmış tikka tavuk ürünü, içeriğinde etiketinde yazmayan yumurta ve hardal kalıntılarına rastlanmasıyla birlikte raflardan toplatılıyor.

GIDA STANDARTLARI AJANSI AÇIKLADI

Gıda Standartları Ajansı (FSA), söz konusu ürünün yalnızca 7 Eylül son kullanma tarihli paketleri kapsadığını duyurdu.

Ajans tarafından ürünü satın alan tüketicilere “yemeyin” uyarısı yapıldı. Öte yandan, tüm perakende noktalarında geri çağırma bildirimlerinin sergileneceğini belirtti.


İADE VE PARA İADESİ ÇAĞRISI


Dailymail'de yer alan habere göre, Tesco, yaptığı açıklamada ürünün fiş ibrazına gerek kalmadan tüm mağazalara iade edilebileceğini ve tüketicilerin tam para iadesi alabileceğini bildirdi.

Süpermarket, “Bu durumdan dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Geri çağırmadan başka hiçbir ürünümüz etkilenmemektedir” ifadelerini kullandı.

