Ünlü marketten aldığı paketten çıkanlara inanamadı: Kusacağım şaka mı bu

Düzenleme: Taner Yener
Ünlü marketten aldığı paketten çıkanlara inanamadı: Kusacağım şaka mı bu

Ünlü market zincirinden aldığı kurutulmuş dut paketindeki böcek görüntüleri sosyal medyada gündem aldı. Gördüğü manzaraya inanamayan genç kadın, “Böcek var. Bir tane de değil kusacağım. Şaka mı bu?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Marketlerde yaşanan bozulmuş, içinden böcek ya da kurt çıkan, tarihi geçmiş, fazladan ödeme skandallarına bir yenisi daha eklendi.

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-1.jpg

Türkiye'nin ünlü market zincirlerinden birinden alınan bir paket kurutulmuş dutun içinden çıkanlar mide bulandırdı.

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-3.jpg

Genç bir kadın tüketicinin paketten böcek çıkması üzerine sosyal medyada paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-2.jpg

Görüntüleri paylayan “sln. Kivanc” adlı TikTok kullanıcısı, “Macrodan şimdi geldim. Az önce bir tane video attım. Şunu aldım kurutulmuş çilek, bir de kurutulmuş dut aldım. Çileyi ağzıma attı. (Kurutulmuş dut paketini göstererek) Böcek var. Bir tane de değil kusacağım. Şaka mı bu? Bu ne ayyy…. “ diyerik tepkisini dile getirdi.

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-5.jpg

Yaşananlar tüketici güvenliğine yönelik ciddi soruları da beraberinde getirdi.

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-7.jpg

Tüketicilerin sağlığını korumak adına, gıda güvenliği uzmanları, ambalajlı ürünlerin satın alınması ve tüketilmesi sırasında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıldı.

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-9.jpg

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-10.jpg

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-11.jpg

unlu-marketten-aldigi-paketten-cikanlara-inanamadi-kusacagim-saka-mi-bu-yenicag-12.jpg

İlgili Haberler
Abdullah Kiğılı matruşka gibi açtıkça açtı. Paketin içinden çıkan şok etti
Son Haberler
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor Dünya
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor
Murat Ülker ara verdi Spor
Murat Ülker ara verdi
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti Dünya
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek Dünya
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı Dünya
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı
Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek Gündem
Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor Magazin
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor