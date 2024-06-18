Ünlü marketten aldığı paketten çıkanlara inanamadı: Kusacağım şaka mı bu

Marketlerde yaşanan bozulmuş, içinden böcek ya da kurt çıkan, tarihi geçmiş, fazladan ödeme skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'nin ünlü market zincirlerinden birinden alınan bir paket kurutulmuş dutun içinden çıkanlar mide bulandırdı.

Genç bir kadın tüketicinin paketten böcek çıkması üzerine sosyal medyada paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri paylayan “sln. Kivanc” adlı TikTok kullanıcısı, “Macrodan şimdi geldim. Az önce bir tane video attım. Şunu aldım kurutulmuş çilek, bir de kurutulmuş dut aldım. Çileyi ağzıma attı. (Kurutulmuş dut paketini göstererek) Böcek var. Bir tane de değil kusacağım. Şaka mı bu? Bu ne ayyy…. “ diyerik tepkisini dile getirdi.

Yaşananlar tüketici güvenliğine yönelik ciddi soruları da beraberinde getirdi.

Tüketicilerin sağlığını korumak adına, gıda güvenliği uzmanları, ambalajlı ürünlerin satın alınması ve tüketilmesi sırasında dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıldı.