Ünlü Memduh Paşa Yalısı'ndan çuvallar dolusu para çaldılar. Güvenlik görevlisi dahiyane plan yaptı

Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı film sahnelerinde yaşanan bir soyguna sahne oldu. Yalının içinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde güvenlik görevlisi olarak 1.5 yıl önce çalışmaya başlayan Ahmet Y., dahiyane bir soygun plan yaparak uygulamaya soktu.

Ahmet Y., gece vardiyasında çalışırken, alarm sistemini devre dışı bıraktı. Alarmın devre dışı kalmasının ardından gri kamyonetle yalının içine giren maskeli ve siyah kıyafetler giyen 4 kişi kasaların bulunduğu alana geldi.

4 soyguncu kasaların kapısını kırdı. Dövizleri çuvallara dolduran soyguncular kamyonete yükleyerek izlerini kaybettirdi. Kasadaki dövizlerin toplam değerinin 130 milyon lira olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin kasalardaki paralarının çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Kısa süre sonra kendine gelen işyeri sahibi durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaptıktan yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

"SOYUP KAÇMIŞLAR"

Soygun planını yaptığı ileri sürülen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, güvenlik kamera kayıtlarında maskeli 4 şahsı içeriye aldığı görülüyor. Yalının içinde bulunan kasaların kapısını kırıp paraları çuvallara dolduğu da tespit edildi. Paraları yalıya yanaştırdıkları kamyonetin kasasına attıktan sonra kamyonetle kaçtıkları tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan Mete Aydın isimli vatandaş, “Ben sabah Kireçburnu sahilinde yürüyordum. Yalının bekçisinin yalıyı soyup kaçtığını duydum” dedi.