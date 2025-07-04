Ünlü menajer ATV kazasında hayata veda etti

Amerikalı iş insanı ve Caitlyn Jenner’ın yakın arkadaşı Sophia Hutchins, Kaliforniya’nın Malibu kentinde geçirdiği ATV kazasında hayatını kaybetti. TMZ’nin aktardığına göre Hutchins, Jenner’ın evine yakın bir bölgede kullandığı ATV ile seyir halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 350 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtulamadı.

Kazanın meydana geldiği 2 Temmuz sabahı, 29 yaşındaki Hutchins olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçtaki iki yolcunun ise yara almadığı bildirildi. Olayla ilgili Los Angeles Şerif Departmanı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ekonomi ve finans eğitimi alan Sophia Hutchins, 2015’te Jenner ile tanıştıktan sonra onun yardım vakfında yönetici olarak görev aldı. Aynı zamanda sağlık teknolojileri üzerine kurduğu LUMASOL firmasının CEO’suydu.

Bir dönem Jenner’ın evinde de yaşayan Hutchins, Jenner için “O beni birçok yönden geliştirdi” ifadelerini kullanmıştı.